Наставник Захареева получил солидную денежную премию от руководства ФБУ
Захареев, Меленюк и компания – чемпионы Bocskai Memorial Tournament
Украинские боксеры завоевали 11 медалей на турнире в Венгрии
14 февраля 12:21
Юрий Захареев / Фото - ФБУЗавершился боксерский турнир Bocskai Memorial Tournament, который состоялся в Дебрецене (Венгрия). Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Чемпионами соревнований стали украинцы Ярослав Маринчук (50 кг), Александр Меленюк (63,5 кг), Юрий Захареев (71 кг), Аркадий Карцан (92 кг).
Серебряные медали турнира завоевали Богдан Толмачев (80 кг), Андрей Исаков (86 кг), Евгений Павловский (92 кг).
Обладателями бронзовых медалей стали Эдуарда Трофименко (57 кг), Руслана Цикало (57 кг), Дмитрия Кули (75 кг) и Матвея Ражбы (80 кг).
Ранее главный тренер сборной Украины Леонид Лоивский рассказал о ближайших турнирах, скандалах вокруг Федерации бокса и методах их решения.