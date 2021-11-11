Захареев – о поздравлении Ломаченко: «Как-то маленькими были у него в зале, смотрели как он тренируется, фотографировались»

Василий пожелал земляку выиграть и Олимпиаду

Эксклюзив

Юрий Захареев / Фото - AIBA

19-летний Юрий Захареев стал самым молодым чемпионом мира среди любителей в истории Украины. Раньше этот статус удерживал Василий Ломаченко.

Захареев и Ломаченко выросли в одном районе. Если Юрий – в селе Андреевка, то Василий – в районном центре Белгород-Днестровском. Но чемпион мира-2021 признался – не ожидал получить поздравление от титулованного земляка:

Это было неожиданно. Очень приятно, что все-таки нас смотрят. Я не ожидал, что будут поздравления. Очень приятно. Как-то тоже были у него в зале еще маленькими. Смотрели, как он тренировался, тоже с ним фотографировались. Также видели его бои, которые нас мотивировали.

Отметим, что Ломаченко трижды боксировал в финалах чемпионата мира, одержав в них две победы: в 2009 году в Милане и в 2011 году в Баку. В 2007 в Чикаго он потерпел свое единственное поражение на любительском ринге, уступив

Полное интервью Юрий Захареева смотрите на телеканале XSPORT завтра, 12 ноября, в 10:30.