Захареев – первый украинец, выигравший бой на чемпионате мира в Белграде

Боксер деклассировал представителя Сомали

Юрий Захареев (категория до 71 кг) пробился во второй круг чемпионата мира по боксу, который проходит в Белграде, Сербия.

Украинец деклассировал представителя Сомали Махмуда Саида. Захареев был лучше соперника во всех раундах, а под конец третьей трехминутки еще и отправил того в нокдаун. Как итог – победа единогласным решением судей – 30:24, 30:24, 30:23, 30:24, 30:26.

Сетка турнира в категории до 71 кг:

Захареев стал первым украинцем, который добыл победу на чемпионате мира в Белграде. Ранее в первом круге уступили Александр Корнев и Олег Чулячеев.

Напомним, чемпионат мира по боксу в прямом эфире показывают каналы XSPORT и XSPORT+.