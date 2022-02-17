Захареев получил в подарок двухкомнатную квартиру в Киеве

Власти решили наградить самого молодого украинского чемпиона мира по боксу

Юрий Захареев / фото - УкрИнформ

19-летний чемпион мира по боксу в категории до 71 кг, украинец Юрий Захареев получил в подарок двухкомнатную квартиру.

Совместными усилиями Виталия Кличко, бизнесмена Андрея Стрыхарского и президента Киевской федерации бокса Кирилла Шевченко самому молодому в истории Украины чемпиону мира по боксу Захарееву был вручен сертификат на квартиру в столице. Мэр Киева лично вручил его самому молодому украинскому чемпиону мира.