Котельник: «Представители известных профессиональных клубов уже наводили справки о Захарееве»
Захареев: «После победы на ЧМ никто из промоутеров к нам еще не обращался»
19-летний украинец намерен вернуться с золотом Олимпийских игр-2024
12:39
Юрий Захареев / Фото - odessa.online19-летний украинский боксер Юрий Захареев рассказал о дальнейших планах после победы на чемпионате мира-2021 среди любителей.
Вам, наверное, уже не раз за эти дни задавали вопросы о переходе в профессионалы?
«Да, такое было, но, честно говоря, я об этом вообще не думаю сейчас. Из промоутеров никто к нам еще не обращался. А все мысли сейчас – о подготовке к Олимпиаде, куда хотим поехать и показать хороший результат. Пусть до нее еще почти три года. Скажем так: это далекая перспектива. А пока – чемпионаты Европы, мира и прочие соревнования, которые привычны нашему олимпийскому боксу».
И какие у вас олимпийские амбиции?
«Цель одна – поехать и также завоевать там первое место».
Напомним, Захареев выиграл ЧМ-2021 в весовой категории до 71 кг, став самым молодым чемпионом мира в истории Украины.
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