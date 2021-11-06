Захареев превзошел Ломаченко, став самым молодым украинским финалистом ЧМ

Сейчас боксеру только 19 лет

Фото: Ukrainian Boxing Federation

Юрий Захареев вышел в финал чемпионата мира по боксу в категории до 71 кг.

Таким образом, он стал самым молодым украинцем в истории, который будет боксировать в финале мирового первенства. Сейчас Захарееву 19 лет 1 месяц 18 дней. До этого рекорд принадлежал Василию Ломаченко, который в 2017 году попал в финал ЧМ в возрасте 19 лет, 8 месяцев и 16 дней.

Отметим, что Ломаченко свой финальный бой очень спорно проиграл.

Напомним, соперником Захареева по финалу станет россиянин Вадим Мусаев. Бой в прямом эфире покажет XSPORT. Ориентировочное начало – 20:00, но лучше начинайте смотреть трансляцию в 19:00.