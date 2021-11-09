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Захареев протащил сборную Украины в топ-8 медального зачета ЧМ по боксу

Лучшими на планетарном первенстве стали кубинцы
Бокс Аматорский бокс
09:37
Захареев протащил сборную Украины в топ-8 медального зачета ЧМ по боксу
Фото: AIBA

Недавно в Белграде, Сербия, завершился чемпионат мира по боксу.

Усилиями 19-летнего Юрия Захареева сборная Украины завоевала одну золотую медаль. Это позволило команде Леонида Лоивского завершить турнир в топ-8 лучших сборных мира.

Выиграли медальный зачет кубинцы, на счету которых 5 наград, 3 из которых золотые. Вторыми стали представители Казахстана, третьими – США.

Медальный зачет чемпионата мира по боксу-2021:

«Есть много вопросов к остальным ребятам» – слова главного тренера сборной Украины после завершения ЧМ.

Сергей Остапенко
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