Украинец Захареев установил уникальное достижение для всего мирового бокса
Захареев протащил сборную Украины в топ-8 медального зачета ЧМ по боксу
Лучшими на планетарном первенстве стали кубинцы
09:37
Фото: AIBA
Недавно в Белграде, Сербия, завершился чемпионат мира по боксу.
Усилиями 19-летнего Юрия Захареева сборная Украины завоевала одну золотую медаль. Это позволило команде Леонида Лоивского завершить турнир в топ-8 лучших сборных мира.
Выиграли медальный зачет кубинцы, на счету которых 5 наград, 3 из которых золотые. Вторыми стали представители Казахстана, третьими – США.
Медальный зачет чемпионата мира по боксу-2021:
«Есть много вопросов к остальным ребятам» – слова главного тренера сборной Украины после завершения ЧМ.
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