Захареев протащил сборную Украины в топ-8 медального зачета ЧМ по боксу

Лучшими на планетарном первенстве стали кубинцы

Фото: AIBA

Недавно в Белграде, Сербия, завершился чемпионат мира по боксу.

Усилиями 19-летнего Юрия Захареева сборная Украины завоевала одну золотую медаль. Это позволило команде Леонида Лоивского завершить турнир в топ-8 лучших сборных мира.

Выиграли медальный зачет кубинцы, на счету которых 5 наград, 3 из которых золотые. Вторыми стали представители Казахстана, третьими – США.

Медальный зачет чемпионата мира по боксу-2021:

«Есть много вопросов к остальным ребятам» – слова главного тренера сборной Украины после завершения ЧМ.