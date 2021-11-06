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Тема дняБудущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
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Захареев – самый молодой чемпион мира в истории Украины

Юрий выиграл мировое первенство в 19 лет
Бокс Аматорский бокс
20:48
Захареев – самый молодой чемпион мира в истории Украины
Фото: fbu.org.ua

В Белграде, Сербия, завершился чемпионат мира по боксу.

Единственную медаль сборной Украине принес 19-летний Юрий Захареев (категория до 71 кг), который в финале уверено перебоксировал россиянина Вадима Мусаева.

Таким образом, Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира. Юрий завоевал золото в возрасте 19 лет, 1 месяца и 18 дней.

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Сергей Остапенко
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