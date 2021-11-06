Захареев превзошел Ломаченко, став самым молодым украинским финалистом ЧМ
Захареев – самый молодой чемпион мира в истории Украины
Юрий выиграл мировое первенство в 19 лет
20:48
Фото: fbu.org.ua
В Белграде, Сербия, завершился чемпионат мира по боксу.
Единственную медаль сборной Украине принес 19-летний Юрий Захареев (категория до 71 кг), который в финале уверено перебоксировал россиянина Вадима Мусаева.
Таким образом, Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира. Юрий завоевал золото в возрасте 19 лет, 1 месяца и 18 дней.
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