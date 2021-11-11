«Захарееву без разницы против кого боксировать – он выходит побеждать». Исполнительный директор ФБУ – о финале чемпионата мира

В нем Юрий сошелся с боксером из России Вадимом Мусаевым

Тема дня Юрий Захареев против Вадима Мусаева / Фото - AIBA Исполнительный директор Федерации бокса Украины Донатас Пискун заявил, что Юрию Захарееву было без разницы против кого боксировать в финале чемпионата мира. В решающем поединке турнира в Белграде, Сербия он сошелся с боксером из России Вадимом Мусаевым, который на этих соревнований выступал без флага из-за санкций за нарушение правил WADA. «Что касается поединка против кого Юра выходил в финале… Ему, на самом деле, без разницы против кого выходить: кубинец, казах, узбек – он выходит выигрывать. За это мы его и любим». Полное интервью Юрия Захареева и Донатаса Пискуна смотрите на телеканале XSPORT завтра, 12 ноября, в 10:30. 19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко

Сергей Лукьяненко