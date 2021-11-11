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«Захарееву без разницы против кого боксировать – он выходит побеждать». Исполнительный директор ФБУ – о финале чемпионата мира
В нем Юрий сошелся с боксером из России Вадимом Мусаевым
11 ноября 20:58
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Юрий Захареев против Вадима Мусаева / Фото - AIBA
Исполнительный директор Федерации бокса Украины Донатас Пискун заявил, что Юрию Захарееву было без разницы против кого боксировать в финале чемпионата мира.
В решающем поединке турнира в Белграде, Сербия он сошелся с боксером из России Вадимом Мусаевым, который на этих соревнований выступал без флага из-за санкций за нарушение правил WADA.
«Что касается поединка против кого Юра выходил в финале… Ему, на самом деле, без разницы против кого выходить: кубинец, казах, узбек – он выходит выигрывать. За это мы его и любим».
Полное интервью Юрия Захареева и Донатаса Пискуна смотрите на телеканале XSPORT завтра, 12 ноября, в 10:30.
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