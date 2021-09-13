Ортис: «Меня никогда так не нокаутировали»
Захотел улететь в еще один глубокий нокаут. Ортис бросил вызов Логану Полу
Пока бокс для Тито связан с провалами
13 сентября 16:51
Тито Ортис / Фото: twitter
Экс-чемпион UFC в пролутяжелом весе 46-летний Тито Ортис (0-1 в боксе) в Twitter вызвал на боксерский поединок блогера Логана Пола (0-1 в боксе).
«Логан, мы оба проиграли свои последние поединки. Давай устроим шоу для наших фанатов!».
Напомним, дебют Ортиса в боксе оказался ужасен, поскольку Андерсон Силва отправил его в очень глубокий нокаут.
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