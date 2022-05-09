Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Закінчив кар’єру? BoxRec видалив Ф’юрі зі всіх рейтингів
Це дозволило Альваресу та Усику повернути свої позиції
19:45
Тайсон Ф'юрі / Фото: Sporting News
Ймовірно, через завершення спортивної кар'єри, статистичний портал BoxRec видалив зі своїх рейтингів чемпіона за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після поразки Сауля Альвареса від Дмитра Бівола Ф'юрі вдалося стати кращим боксером у рейтингу кращих поза вагової категорії.
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