Промоутер: «Джервонта Дэвис чемпионские амбиции забивает коммерческими победами»
Запутался в показаниях? Дэвис высказался по поводу травмированной руки в бою с Крусом
Чемпион WBA Regular нашел объяснение своему решению
17:22
Джервонта Дэвис и Исаак Крус / Фото - boxingscene.comРегулярный чемпион WBA в легком дивизионе Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) в интервью boxingscene.com сообщил, что травмировал левую руку еще перед боем с мексиканцем Исааком Крусом (22-2-1, 15 КО).
«Я не хотел приковывать внимание к моей руке. Я знал, что выхожу на бой с Крусом с травмой. Забудьте об этом. Я сделал то, что должен был. Мне кажется, со мной такое случилось впервые. Я чувствую, что дело не только в одной костяшке, а сразу в нескольких. У меня слегка трясется рука, но это не страшно. Я выполнил свою работу, мы движемся дальше».
Напомним, после поединка с Крусом Дэвис сообщил, что травмировал левую руку в шестом раунде.
Джервонта выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 116:112 и 115:113 дважды.
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