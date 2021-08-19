Городничев признался, что словами «Усик стоит три копейки» хотел привлечь внимание зрителей
«Зарабатывали нормальные деньги». Экс-тренер Кличко рассказал о заработках спарринг-партнеров Владимира
В команде украинца не жалели денег на «избиение» боксеров в тренировочном лагере
16:05
Спарринг Владимира и Виталия Кличко
Член команды бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу Студия бокса Виктора Ялымова рассказал о заработках спарринг-партнеров украинца.
«Это закрытая информация, но плюс-минус была фиксированная оплата. Спарринг-партнеры приезжают, подписывают договор, после чего им в каждую неделю выплачивают определенную сумму. Потом бойцу говорят: «Если ты подходишь, то остаешься еще на неделю, и тебе платят». Они там зарабатывали нормальные деньги».
Отметим, что именно Городничев в тренировочном лагере занимался подбором спарринг-партнеров.
Напомним, также Городничев рассказал, какие побоища переносили спарринг-партнеры Владимира