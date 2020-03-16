Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция

Россиянин проведет первый бой на родине

Афиша боя / фото - Top Rank

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) вечером в субботу, 20 марта, проведет защиту свои титулов. Россиянин в первом в карьере бою на родине сразится с немецким претендентом Адамом Дэйнсом (19-1-1, 10 КО).

Следить за поединком можно будет в текстовой трансляции в этой новости на нашем сайте. Начало – в 21:00 в субботу.

Напомним, что в предыдущем бою в октябре 2019 года Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика.