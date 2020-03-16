Бетербиев – о поединке с Канело: «Мне было бы интересно с ним подраться»
Защита титулов WBC и IBF. Артур Бетербиев – Адам Дэйнс. Онлайн трансляция
Россиянин проведет первый бой на родине
16:00
Афиша боя / фото - Top Rank
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) вечером в субботу, 20 марта, проведет защиту свои титулов. Россиянин в первом в карьере бою на родине сразится с немецким претендентом Адамом Дэйнсом (19-1-1, 10 КО).
Следить за поединком можно будет в текстовой трансляции в этой новости на нашем сайте. Начало – в 21:00 в субботу.
Напомним, что в предыдущем бою в октябре 2019 года Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика.