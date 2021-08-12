«Заслужил победой над одним из лучших боксеров современности». Абель Санчес расказал, кого видит лидером легкого веса

Абель Санчес / Фото: stacey verbeek

Авторитетный тренер Абель Санчес поделился в интервью Youtube каналу K.O. Artist Sports мнением о том, кого он видит лучшим в легком весе:



В этом дивизионе есть много других хороших бойцов. Джервонта Дэвис перешел в первый полусредний вес, и мне кажется, что это слишком много для него. Я думаю, что в легком дивизионе он тоже был бы убийцей. Но нужно назвать лучшим Лопеса, исходя из того, что он сделал в своем последнем бою.