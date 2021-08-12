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«Заслужил победой над одним из лучших боксеров современности». Абель Санчес расказал, кого видит лидером легкого веса
Известный тренер отдал должное Лопесу за викторию в бою с Ломаченко
19:21
Абель Санчес / Фото: stacey verbeek
Авторитетный тренер Абель Санчес поделился в интервью Youtube каналу K.O. Artist Sports мнением о том, кого он видит лучшим в легком весе:
Кто сейчас лучший легковес? Я думаю, что нужно назвать Лопеса. Просто из-за того, что он смог сделать против парня, которого многие считали одним из лучших боксеров нашего времени.
В этом дивизионе есть много других хороших бойцов. Джервонта Дэвис перешел в первый полусредний вес, и мне кажется, что это слишком много для него. Я думаю, что в легком дивизионе он тоже был бы убийцей. Но нужно назвать лучшим Лопеса, исходя из того, что он сделал в своем последнем бою.
Напомним, что легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) поделился мнением о титульном поединке супертяжеловесов Александра Усика (18-0, 13 KO) и обладателя поясов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).