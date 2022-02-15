Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция

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Заур Абдуллаев, Хорхе Линарес

19 февраля в Екатеринбурге российский проспект Заур Абдуллаев (14-1, 8 КО) проведет поединок против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Хорхе Линареса (47-6, 29 КО).

Абдулаев в 2019 году сразился за вакантный титул в легком весе против Девина Хэйни и досрочно уступил. С тех пор россиянин выиграл три боя у Павла Маликова, Жоры Амазаряна и Деяна Златичанина.

Линарес свой последний бой провел в мае прошлого года, уступив решением Хэйни.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 23:00.