Линарес подписал контракт с российской промоутерской компанией
Заур Абдуллаев: «После боя с Ломаченко Линарес сильно прославился»
Российский боксер – о грядущем поединке с титулованным венесуэльцем
17:52
Заур Абдуллаев / Фото - allboxingРоссийский легковес Заур Абдуллаев (14-1, 8 КО) в прямом эфире в Instagram для паблика Boxingtv.pro поделился ожиданиями относительно предстоящего боя с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях, венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-6, 29 КО).
«Громкий бой. Он – бывший чемпион в трех весовых категориях. Я буду очень мотивирован. Его в России все знают. После боя с Ломаченко он сильно прославился. Я смотрел его бои, но никогда не думал, что когда-нибудь с ним встречусь. Помню, как мы с братом смотрели его поединок с Ломаченко, и на момент остановки он вроде выигрывал по запискам... Мне нравились его бои, он очень взрывной боксер. Теперь придется мне его остановить (смеется)».
«Мне кажется, наш бой будет очень зрелищным, поскольку у нас чуть похожие стили. Плюс по телосложению мы довольно схожи. Я думаю, его пик формы уже позади. Как-никак ему сейчас 36 лет, а мне – 27. В данный момент я сам нахожусь на пике. Я уверен в себе, что могу его выиграть, и снова заявить о себе».
Накануне Линарес подписал контракт с российской промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Бой с Абдуллаевым пройдет 22 февраля 2022 года на территории России.
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