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«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа

Второй поединок супертяжей пройдет летом
Бокс Профессиональный бокс
07 апреля 20:52
«Завершаю все комментарии в отношении военной агрессии в Украине». Усик в день церковного праздника начал подготовку к бою с Джошуа
Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO) в своем Instagram заявил о начале подготовки к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Дорогие братья и сестры!

Всех вас поздравляю с Праздником Благовещения Пресвятой Богородицы!

И в этот день, хотел бы поделиться с вами вестью.

Я приступил к непосредственной подготовке к поединку.
В связи с этим, хотел бы сказать несколько слов, которыми завершил бы все комментарии и высказывания, с моей стороны, по поводу военной агрессии в отношении нашей страны Украины.
Главным и первоочередным в моей жизни, является Православная Вера. И это непросто дань традиции или внешняя обрядовость. В ВЕРЕ, смысл моей жизни, ВЕРА- это моя жизнь, потому что в Церкви Христовой, я вижу ЕДИНСТВЕННУЮ возможность спасения своей грешной души и надежду на жизнь вечную.

Божья Воля определила мне родиться в это время, в этой прекрасной стране, которою я безгранично люблю и быть верным чадом Украинской Православной Церкви. Церкви, которая учит меня любви к ближнему, защиты ближнего и смирению.

Вместе с вами переживая все волнения, мысли и чувства, видя, как сегодня происходит повторение Каинового греха, я понимаю, что чувство злобы и ненависти начинает захватывать мой ум, сердце и душу. Поэтому ориентируюсь на Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который абсолютно ясно и понятно дал оценку всему происходящему, назвав вещи своими именами. И так же, принимаю за основу, его духовное наставление, в которм он особо отметил, что сейчас, в это трагическое время, нужно больше молиться.
Посему, начиная подготовительный процесс, ухожу в сугубый духовный, спортивный и ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСТ!!!

Прошу ваших молитв и поддержки, чтобы с максимально отдачей подготовиться к поединку, чтобы достойно исполнить, жизненное спортивное послушание, возложенное на меня Богом, а через него прославить нашу неньку Украину и подарить всем вам красивый поединок!

Все будет БОГ, все будет ЛЮБОВЬ, все будет УКРАИНА!

Напомним, что после реванша с британцем Усик хочет завоевать недостающий пояс WBC.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 6

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8 апреля 2022г. 23:21
выжигать московскую церковь каленым железом
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8 апреля 2022г. 18:05
Будем болеть за тебя!!!
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8 апреля 2022г. 12:59
Кому что
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8 апреля 2022г. 06:56
православие головного мозга - страшная болезнь. Хорошо хоть ватником не стал и адекватно оценил ситуацию. И на том спасибо
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8 апреля 2022г. 12:51
Православие это не болезнь.Больны те кто думает что никто им не судья и они всегда правы
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8 апреля 2022г. 16:47
Прежде чем осуждать кого либо на себя смотрите и свой образ жизни
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