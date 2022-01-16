Зажигается новая звезда бокса – 18-летний полусредневес беспощадно уничтожил соперника апперкотами

Рефери во втором раунде прекратил избиение Блэка

Фото: Top Rank

В андеркарде поеиднка чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Джо Смита-младшего (28-3, 22 KO), который в девятом раунде нокаутировал Стива Джеффрарда (18-3, 12 KO), прошел еще один яркий поединок.



Полусредневес Джахи Такер (6-0, 4 KO) провел второй поединок за полтора месяца. Американцу потребовалось два раунда, чтобы расправится с Акимом Блэком (6-5, 2 KO). 18-летний боксер со старта начал разбивать редуты соотечественника мощными боковыми.

А для завершения Такер избрал увесистые апперкоты, которые из разу в раз сотрясали Блэка. В первом раунде вертикальным ударом Джахи усадил соперника на канвас, а в середине второй 3-минутки в ходе осады нанес 4 апперкота по сопернику. Рефери встал на защиту Акима и остановил поединок.

Напомним, что на данном вечере бокса 14-ю победу завоевал украинский тяж Любомир Пинчук (14-2-1, 8 KO).