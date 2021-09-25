Зеленский: «Украина вернула свое»

Президент поздравил Усика с победой над Энтони Джошуа

Фото: Facebook Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил Александра Усика (19-0, 13 КО) с победой над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоеванием чемпионских поясов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе:

«Украина возвращает свое. Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу. Тяжелая, но этим и ценная победа. Саня, спасибо. Браво, чемпион. Мощь, сила, Усик».

После боя Усик признался, что у Джошуа было несколько хороших моментов, но он его ни разу не потряс. Все перипетии поединка читайте в нашем текстовом онлайне.



Статистика ударов.

Напомним, самым первым Усика поздравил Виталий Кличко.