Зепеда хочет бой с Тейлором или Рамиресом

Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
14:00
Чемпион WBC Silver в первом полусреднем весе американец Хосе Зепеда (35-2, 27 KO) заявил, что хочет в следующем поединке подраться за пояс чемпиона мира.
«Я не согласен ни на что другое, кроме титульного бой. Меня уже очень долго кормят обещаниями. Мы готовы.
Мне 32 года, и прямо сейчас я на пике формы, я в самом расцвете, и хочу завоевать титул WBC. А если честно, мне хочется владеть всеми поясами. Я готов боксировать с Джошем Тейлором. Я уже дрался с его противником Хосе Рамиресом и поэтому готов к бою за титул».
Напомним, ранее Зепеда досрочно выиграл у пуэрториканца Хосе Варгаса..
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