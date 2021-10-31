Зепеда хочет бой с Тейлором или Рамиресом

Хосе Зепеда / Фото: boxingscene.com

Чемпион WBC Silver в первом полусреднем весе американец Хосе Зепеда (35-2, 27 KO) заявил, что хочет в следующем поединке подраться за пояс чемпиона мира.



Мне 32 года, и прямо сейчас я на пике формы, я в самом расцвете, и хочу завоевать титул WBC. А если честно, мне хочется владеть всеми поясами. Я готов боксировать с Джошем Тейлором. Я уже дрался с его противником Хосе Рамиресом и поэтому готов к бою за титул».