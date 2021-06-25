Экс-чемпион WBA: «Шансов на победу у Усика даже больше, чем у Джошуа»
«Ждем большого боя». Усик прояснил ситуацию с организацией поединка с Джошуа
Украинец в сентябре должен провести первый титульный поединок в супертяжелом весе
08:48
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) высказался об организации своего предстоящего поединка с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Мы ждем официального оглашения поединка. Ждем, когда точно нам все скажут и поехали. Мы тренируемся и ждем большого боя.
Экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко уверен, что Усик победит AJ.
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