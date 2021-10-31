Красюк: «О реванше Усик – Джошуа мы уже договорились, а сейчас осталось договориться о деталях»
«Ждем обратно». Красюк прокомментировал фиаско Чеботаря на любительском чемпионате мира
Двери в профи открыты для Василия
31 октября 19:49
Василий Чеботарь / Фото: К2
Глава K2 Promoutions Александр Красюк
прокомментировал поражение своего подопечного Василия Чеботаря (9-0, 3 КО) в первом круге любительского чемпионата мира AIBA, где он представляет сборную Молдовы.
«К сожалению, любительский ринг не принес Василию Чеботарю победы... Ждем обратно в профиках».
Напомним, ранее Чеботаря высмеял украинский профессионал Иван Редкач.