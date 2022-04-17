«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Рашистов здравому человеку не понять
21:54
Фото: Instagram
Жена украинского чемпиона супертяжелого веса по версиям WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик рассказала, что в понимании русских избивать супругу – это норма:
Когда я ездила в Украину, крымские пограничники смотрели мой паспорт и говорили, смеясь: «Вы жена боксера, он вас, наверное, бьет». Представляете, какое у них извращенное понятие реальности? Они думаю, что бить жену — это в порядке вещей. Какие мы нафиг братья?! Мы совершенно разные.
Читал, что Аксенов хочет лишить Александра всех наград и регалий.
А кто такой Аксенов? Он уже понимает, что ему конец и просто доигрывает свою роль. В Украине его посадят, а в России он особо не нужен.
Напомним, что Усик отказался от русского языка в соцсетях.
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