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Жена Усика: «Моя ненависть к россии растет каждую секунду!»

Супруга боксера опубликовала страшные кадры из Мариуполя
Бокс Профессиональный бокс
19 марта 14:30
Жена Усика: «Моя ненависть к россии растет каждую секунду!»
Александр Усик с супругой

Вторая половинка чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) – Екатерина разместила в своих соцсетях видео, на которых наши спасатели разбирают завалы Драматического театра в Мариуполе и озвучила вслух мысли большинства:

 

Ранее скелетонист Владислав Гераскевич призвал исключить из Олимпийского движения российских спортсменов, которые присутствовали на концерте в москве


 

Источник: XSPORT
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