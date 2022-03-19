Жена Усика: «Моя ненависть к россии растет каждую секунду!»

Супруга боксера опубликовала страшные кадры из Мариуполя

Александр Усик с супругой

Вторая половинка чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) – Екатерина разместила в своих соцсетях видео, на которых наши спасатели разбирают завалы Драматического театра в Мариуполе и озвучила вслух мысли большинства:

Ранее скелетонист Владислав Гераскевич призвал исключить из Олимпийского движения российских спортсменов, которые присутствовали на концерте в москве



