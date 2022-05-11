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Жена Усика: «Пишут очень много ребят с Крыма, которые ждут Украину»

Супруга чемпиона уверена в изгнании рашистов со всей территории нашей страны
Бокс Профессиональный бокс
17:29
Жена Усика: «Пишут очень много ребят с Крыма, которые ждут Украину»
Фото: instagram.com/usykkate1

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик в своем Instagram рассказала, о чем ей пишут граждане из аннексированного россией Крыма:

Все оккупированные территории Донецк, Луганск, Херсон и Крым вернутся в Украину. Как бы это кто-то не хотел, так будет!!! Очень много пишут с Крыма ребят, которые ждут Украину. И хотят жить в свободной стране.

Напомним, что Усик возглавил рейтинг P4P от DAZN.

Олег Шумейко-младший
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