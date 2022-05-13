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Мировой бокс. Еженедельник

Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото

Супруге боксера вновь угрожают блокировкой аккаунта в соцсетях
Бокс Профессиональный бокс
12:23
Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото
Александр Усик с супругой

Вторая половинка обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) – Катерина обновила свой профиль в соцсетях снимком, сделанным ранее в Одессе. В подписи к фото, супруга боксера в очередной раз выразила поддержку всему украинскому народу и призвала одесситов держаться:


Ранее XSPORT.ua опубликовал фото борца Жана Беленюка в футболке, надпись на которой наглядно демонстрирует, что думают украинцы о присоединении Херсона к рф.


Источник: XSPORT
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Катерина Усик Александр Усик

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