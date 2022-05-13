Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото

Супруге боксера вновь угрожают блокировкой аккаунта в соцсетях

Александр Усик с супругой

Вторая половинка обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) – Катерина обновила свой профиль в соцсетях снимком, сделанным ранее в Одессе. В подписи к фото, супруга боксера в очередной раз выразила поддержку всему украинскому народу и призвала одесситов держаться:

Ранее XSPORT.ua опубликовал фото борца Жана Беленюка в футболке, надпись на которой наглядно демонстрирует, что думают украинцы о присоединении Херсона к рф.



