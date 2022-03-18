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Жена Усика: «Пока в россии идут концерты, у нас гибнут дети»

109 украинских детей погибло вследствие «специальной военной операции» рф
Бокс Профессиональный бокс
18 марта 21:43
Жена Усика: «Пока в россии идут концерты, у нас гибнут дети»
Александр Усик с женой

Супруга украинского супертяжа Александра Усика (19-0, 13 КО) – Катерина прокомментировала концерт-митинг, который российские власти устроили в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине:

 

Ранее XSPORT.ua опубликовал видеообращение чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна (21-0, 15 КО) в связи с военными действиями в Украине.


Источник: XSPORT
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Александр Усик

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