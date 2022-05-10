Жена Усика похвасталась фигурой в костюме патриотической расцветки
Катерина Усик активно ведет соцсети с первых дней войны
10:38
Александр Усик с женойСупруга чемпиона WBA, WBO, IBO та IBF в супертяжело дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) - Катя, опубликовала в соцсетях снимок, на котором предстала в спортивном костюме в традиционной украинской цветовой гамме:
Ранее Александр Усик признался, что до сих пор не знает ни даты, ни места проведения реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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