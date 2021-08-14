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Литовская жертва Кроуфорда возвращается в бою против нокаутирующего монстра. Каваляускас vs Ортис

XSPORT.ua представляет топовый поединок в полусреднем весе

Бокс Профессиональный бокс
10:37
Литовская жертва Кроуфорда возвращается в бою против нокаутирующего монстра. Каваляускас vs Ортис

14 августа во Фриско (США) состоится бой бывшего претендента на чемпионский пояс в полусреднем весе литовца Эгидиуса Каваляускаса (22-1-1, 18 КО) и непобежденного американского проспекта Вёрджила Ортиса (17-0, 17 KO).

Поскольку шоу пройдет под знаменами осиротевшей после ухода Сауля Альвареса Golden Boy Promotions, то мы должны отметить, что Ортис – это их новая главная надежда. Поэтому литовцу важно понимать, что против него будут стены, ринг, судьи, рефери и даже насыщенный мексиканской текилой воздух.

Каваляускасу 33 года, у него за плечами успешная карьера в любителях и переход в професионалы, где он за пять лет добрался до звездного титульного поединка в полусреднем весе. На пути к заветной схватке Эгидиус расправился с такими крепкими ребятами как Давид Аванесян, Хуан Карлос Абреу и Роберто Арриас. Хоть в Top Rank и не были заинтересованы в быстром продвижении уроженца Каунаса, но из-за таких скальпов игнорировать претензии своего боксера не стали.

В конце 2019 года Эгис сразился с чемпионом по версии WBO в полусреднем весе и главной звездой своего промоутера Теренса Кроуфорда. Тот бой складывался сложно для страдающего на недооценку соперника американца, но в ходе противостояния он переосмыслил свою работу и наконец начал защищаться и много атаковать, удосрочив литовца в 9-м раунде. Непростой бой для обоих боксеров, но, хоть бы и достояв до финального гонга, и имев преимущество, которого по факту не было, победу Эгидиусу никто бы не отдал. Затем, между чемпионским боем и противостоянием с Ортисом Каваляускас провел лишь один поединок – в сентябре прошлого года он победил Микаэля Зюски.

Что из себя представляем Ортис? Это чрезвычайно опасный противник, сумевший выиграть все свои бои досрочно. В последних пяти у него вообще лишь чистые нокауты. Крайний поединок 23-летний Вёрджил завершил победой над известным и опасным Морисом Хукером

Если говорить о мастерстве в ринге, то Ортис является очень ярким панчером. Этот парень бьет словно конь копытом, в своих боях он бескомпромиссно атакует соперников и отключает свет и их глазах. Вёрджил любит работать на средней дистанции, где он чрезвычайно опасен своими комбинациями. Важно понимать, что давление от Ортиса исходит всегда и везде. Манеру ведения боя американца нельзя назвать чисто силовой, поскольку он более умный боксер, чтобы так ограничивать себя.

Каваляускас также чаще работает как панчер, но еще советской школы бокса. Эгидиюс в ринге действует в левосторонней стойке на любимых дальней и средней дистанциях. У литовца в перчатках нет столько мощности как у соперника, и к тому же, он имеет больше проблем в защите. Эгидиус блекло работает в инфайтинге. При этом, у него хороший джеб и пройди поединок на вытянутой руке, то победа могла бы быть его. Часто литовцу в ринге не хватает нестандартности и смекалки, чтобы изменить картину боя. Но у него также очевидно наличие мощного удара, которое не единожды спасало в различных ситуациях. А челюсть Ортиса по-настоящему еще никто не проверял.

Как пройдет бой? Мы ожидаем яркое побоище двух панчеров, работающих в силовой манере. Преимущество в множестве разменов ударами за счет большей мощи и лучшей защиты будет иметь Ортис Каваляускаса сможет рассчитывать на преимущество в опыте. Очевидно, что после нескольких пропущенных ударов у Эгидиуса уже не будет геймплана и он будет принимать очень большой ущерб.

Прогноз: Победа Ортиса нокаутом в седьмом раунде.

Онлайн трансляция поединка Каваляускас – Ортис.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

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