Рамирес – о поражении Тейлору: «Он хорошо воспользовался моими ошибками»
Жесткая левая. Как Тейлор дважды больно попал по Рамиресу
Шотландец стал абсолютным чемпионом мира
10:26
Джош Тейлор и Рамирес / фото - Getty Images
Боксер первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 КО) стал абсолютным чемпионом мира, победив единогласным решением судей Хосе Рамиреса (26-1, 17 КО). Шотландец дважды отправлял соперника в нокдауны – в 6-м и 7-м раундах и оба раза делал это рабочей левой рукой.
Вашему вниманию видео этих моментов.
Тейлор после боя признался, что мечтал об этой победой всю свою жизнь.
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