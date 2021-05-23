Жесткая левая. Как Тейлор дважды больно попал по Рамиресу

Шотландец стал абсолютным чемпионом мира

Джош Тейлор и Рамирес / фото - Getty Images

Боксер первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 КО) стал абсолютным чемпионом мира, победив единогласным решением судей Хосе Рамиреса (26-1, 17 КО). Шотландец дважды отправлял соперника в нокдауны – в 6-м и 7-м раундах и оба раза делал это рабочей левой рукой.

Вашему вниманию видео этих моментов.

Тейлор после боя признался, что мечтал об этой победой всю свою жизнь.