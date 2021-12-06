Жесткий нокаутер уничтожил соперника в реванше – не будь канатов полутяж улетел бы за ринг

Во втором поединке ярд не стал надеяться на решение судей

Фото: twitter.com/DickiePelham

На вечере бокса в Лондоне состоялся второй поединок перспективных полутяжей Энтони Ярда (22-2, 21 KO) и Линдона Артура (19-1, 13 KO).



Годом ранее Ярд уступил раздельным решением судей, и на сей раз постарался не решить сам определить исход боя. Энтони был намного активнее и постоянно давил на чемпиона WBO Inter-Continental. И на сей раз поединок продлился всего четыре раунда.

Со старта четвертой 3-минутки нокаутер пошел в атаку, совмещая удары по корпусу с апперкотами. Штурм на «Короля Артура» длился почти 30 секунд, и редуты были вскрыты. Артур, зажатый в углу, свалился. И если бы не канаты, британец оказался бы вне ринга.

Мощнейший нокаут – ударил правой, и соперник по канатам сполз на пол. Мы видим становление новой звезды?

Ранее звездный легковес Джервонта Дэвис (26-0, 24 KO) завоевал не самую уверенную победу и потерял возможность подраться с абсолютным чемпионом дивизиона.