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Жесткий нокаутер уничтожил соперника в реванше – не будь канатов полутяж улетел бы за ринг

Во втором поединке ярд не стал надеяться на решение судей
Бокс Профессиональный бокс
15:41
Жесткий нокаутер уничтожил соперника в реванше – не будь канатов полутяж улетел бы за ринг
Фото: twitter.com/DickiePelham

На вечере бокса в Лондоне состоялся второй поединок перспективных полутяжей Энтони Ярда (22-2, 21 KO) и Линдона Артура (19-1, 13 KO).

Годом ранее Ярд уступил раздельным решением судей, и на сей раз постарался не решить сам определить исход боя. Энтони был намного активнее и постоянно давил на чемпиона WBO Inter-Continental. И на сей раз поединок продлился всего четыре раунда.

Со старта четвертой 3-минутки нокаутер пошел в атаку, совмещая удары по корпусу с апперкотами. Штурм на «Короля Артура» длился почти 30 секунд, и редуты были вскрыты. Артур, зажатый в углу, свалился. И если бы не канаты, британец оказался бы вне ринга.

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Олег Шумейко-младший
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