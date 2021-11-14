Жесткий нокаутер в весе Ломаченко уничтожил соперника у канатов – арбитр в последний момент спас филиппинца от неминуемой травмы

Моралде в полусознательном состоянии развернулся к Зепеде спиной

Фото: DAZN

Мексиканский легковес Уильям Зепеда (24-0, 22 KO) завоевал очередную досрочную победу в поединке с Джоном Моралде (24-5, 13 KO).



Мексиканец работал первым номером, нанося сокрушительные удары филиппинцу. С середины четвертого раунда Моралде уже почти не отбивался – Зепеда загнал соперника к канатам и начал неистово молотить Джона.

В какой-то момент филиппинец в полусознательном состоянии развернулся и начал идти в сторону другого угла. Уильям продолжил бить соперника, и один из ударов пришелся по затылку. Зепеда и дальше бы продолжил бить, с большим риском нанести увечье Моралде, но вовремя подопспел рефери.

В главном поединке шоу в США победил Хайме Мунгия (38-0, 30 KO).