Жесточайший удар по печени сложил соперника вдвое. Брутальный нокаут от молодого боксера

Победитель даже пришел извиниться перед оппонентом

Нокаут из Доминиканской Республики / Фото - скриншот

Оказывается, в Доминиканской Республике любят красивые нокауты. Один из таких произошел в рамках вечера бокса в Санто-Доминго.

22-летний боксер второго легчайшего веса Рональд Морей Морель (3-0, 2 КО) уже в первом раунде удосрочил своего соперника. Луис Мануэль Фелис (0-5, 4 КО) вышел в ринг проигрывать и оказался на канвасе после мощнейшего удара по печени. Проигравший еще долго не мог прийти в себя.

Морель даже наклонился над соперником и извинился, что обошелся с ним настолько жестко.

Зрелище не для слабонервных. Боксер после пушечных ударов чемпиона упал на пол и начал харкать кровью.