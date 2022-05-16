Жизнь налаживается! Экс-невеста Кличко Панеттьери впервые за 10 лет снимется в кино

Американская актриса войдет в актерский состав шестой части фильма «Крик»

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

Похоже, в жизни американской актрисы Хайден Панеттьери настала белая полоса. Ранее XSPORT.ua уже писал, что украинский боксер Владимир Кличко впервые публично обратился к своей экс-невесте с момента их разрыва (в 2018 году), поблагодарив звезду Голливудских фильмов за помощь нашей армии. Теперь в западных СМИ появилась информация о том, что Панеттьери присоединится к актерскому составу шестой части фильма ужасов «Крик», съемки которого запланированы на лето этого года.

Отметим, что в 2011 году Хайден снималась в четвертой части этого хоррора, а последний раз на большом экране бывшая невеста Кличко появлялась в 2012 году в драме «Кармел».