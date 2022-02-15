Дибелла: «Бетербиев – одна из самых больших угроз для Альвареса»
«Жизнь рядом с Россией». Промоутер Камбососа опубликовал картинку с причиной головных болей украинцев
Дибелла разместил соответствующее фоток
14 февраля 18:18
Фото: ringside24.com
Промоутер абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Лу Дибелла в своем Twitter зарепостил картинку из официального аккаунта Украины в соцсети:
Причины головных болей:
Мигрень Гипертония
Стресс Жизнь по соседству с Россией
Напомним, что у Камбосос и Девин Хэйни (27-0, 15 KO) постоянно обмениваются «любезностями» в последнее время, что может пойти на пользу Василию Ломаченко (16-2, 11 KO).