Экс-боец UFC: «Всегда узнаю что-нибудь новое, наблюдая за Ломаченко»
Журналист: «Ломаченко снова ожил»
Окамото отметил возвращение украинца
12:52
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Авторитетный американский журналист Бретт Окамото в Twitter
прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в поединке против Масайоши Накатани (19-2, 10 КО).
«Ломаченко снова ожил. Честное слово, сегодня он был великолепен».
Напомним, ранее менеджер Ломаченко договорился с отцом Теофимо Лопеса о реванше.
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