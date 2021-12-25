Эксперт скептически отнесся к шансам Альвареса против Усика
Журналист Sky Sports – об Альваресе в крузервейте: «Королем этого дивизиона является Усик»
Адам Смит считает Канело особенным боксером
21:20
Фото: Facebook Александра Усика
Адам Смит, глава раздела спорт на Sky Sports, считает, что украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) и россиянин Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) могут побить лучшего боксера мира независимо от весовых категорий Сауля Альвареса (57-2-1, 39 КО):
«Потрясающе, что Канело бросает вызов самому себе во всех смыслах и формах. Я лично для себя решил, что стоит наслаждаться Альваресом пока он здесь, потому что он очень и очень особенный боксер.
Артур Бетербиев – опасный вариант в полутяжелом весе. Он боксировал с ужасным рассечением, чтобы продлить свою серию нокаутов после боя с Маркусом Брауном.
Александр Усик будет серьезной угрозой для Альвареса в крузервейте. Да, Канело может выиграть пояс против Илунги Макабу, но если Усик вернется в дивизион, то... он уже дал всем понять, что является абсолютным королем этого дивизиона».
Напомним, Усик готов спуститься в крузервейт, но только при одном условии.
Комментарии 0