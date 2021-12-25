Журналист Sky Sports – об Альваресе в крузервейте: «Королем этого дивизиона является Усик»

Фото: Facebook Александра Усика

Адам Смит, глава раздела спорт на Sky Sports, считает, что украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) и россиянин Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) могут побить лучшего боксера мира независимо от весовых категорий Сауля Альвареса (57-2-1, 39 КО):

Артур Бетербиев – опасный вариант в полутяжелом весе. Он боксировал с ужасным рассечением, чтобы продлить свою серию нокаутов после боя с Маркусом Брауном.

Александр Усик будет серьезной угрозой для Альвареса в крузервейте. Да, Канело может выиграть пояс против Илунги Макабу, но если Усик вернется в дивизион, то... он уже дал всем понять, что является абсолютным королем этого дивизиона».