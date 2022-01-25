Журналист, сообщивший об отступных для Джошуа: «Энтони не заверил, что дерется с Усиком, так что читайте между строк»

Дэвис считает, что раз реванш с украинцем не анонсирован, нельзя отбрасывать никаких вариантов

Фото: Twitter Джошуа Журналист The Telegraph Гарэт Дэвис, который ранее написал об отступных в размере 15 миллионов фунтов для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы уйти от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO), поделился мнением в интервью iFL TV о видео британца, в котором AJ опроверг информацию о готовности согласиться на деньги:

Вчера он вышел в свет и стал это отрицать. Но он не сказал, что не станет отходить в сторону, а лишь сказал, что эта сделка еще не заключена. Так что это очень сложная ситуация, надеюсь, что завтра (после промоутерских торгов поединка Фьюри – Уайт – XSPORT) на всю эту ситуацию прольют свет. Я думаю, что ответ Энтони достаточно очевиден. Он ведь не сказал, что 100% дерется с Усиком в следующем поединке. Он лишь сказал, что хочет увидеть контракт и еще ничего не подписывал. Он не заверил, что будет драться с украинцем и вскоре бой будет анонсирован. Так что читайте между строк. После поединка с сентябре он моментально активировал опцию реванша. И вот мы здесь, последняя неделя января, а ничего не подписано или показано. Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) требует от Джошуа, чтобы тот решал вопрос побыстрее.

Олег Шумейко-младший