Зима подкралась незаметно. Лома в шортах и с чашечкой кофе встречает первый снег

Забавное видео с украинским боксером

Василий Ломаченко / Фото: ESPN

Менее недели осталось до следующего боя экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), который подерется с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).



А пока до бой еще не начался, украинец засветился в одном забавном видео. Top Rank обыграла резкое наступление зимы:

Когда ты все еще не можешь поверить, что уже декабрь.

XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.