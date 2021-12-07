«У Хэйни не 0 поражений!» Американский нокаутер раскрыл правду о чемпионе в весе Ломаченко
Зима подкралась незаметно. Лома в шортах и с чашечкой кофе встречает первый снег
Забавное видео с украинским боксером
14:55
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Менее недели осталось до следующего боя экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), который подерется с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
А пока до бой еще не начался, украинец засветился в одном забавном видео. Top Rank обыграла резкое наступление зимы:
Когда ты все еще не можешь поверить, что уже декабрь.
- Надежды Ломы на бой с Камбососом уходят. В легком весе есть чемпион, который в любой момент может затребовать бой с «абсолютом»
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.
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