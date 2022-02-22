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«Зоравор все сделал, чтобы ему подняли руку». Вячеслав Сенченко о скандальном поражении подопечного в России

Знаменитый тренер удивлен решением судей в Екатеринбурге
Бокс Профессиональный бокс
22 февраля 09:09
«Зоравор все сделал, чтобы ему подняли руку». Вячеслав Сенченко о скандальном поражении подопечного в России
Зоравор Петросян / фото - RCC Boxing Promotions

Знаменитый украинский тренер Вячеслав Сенченко эксклюзивно для XSPORT.ua прокомментировал скандальное поражение своего подопечного, боксера первого полусреднего веса Зоравора Петросяна (12-2, 5 КО) в Екатеринбурге от россиянина Ивана Козловского (5-0, 2 КО).

Напомним, поединок прошел в шоу RCC Boxing Promotions, он транслировался на американском телеканале ESPN, и завершился следующим решением судей после 10 раундов: 96:94, 96:94 в угол Козловского и 99:91 в угол Петросяна.

О впечатлениях от поединка в целом

«Бой получился очень крутой с сильным соперником. Это был поединок двух боксеров, которые прошли хорошую подготовку со своими командами. Именно, поэтому, он таким и получился. Также хотел бы сказать, что нам после предыдущего поединка, в котором у Зоравора было поражение, предлагали более слабую оппозицию, но наша команда не ищет легких боев, чтобы набить себе рекорд.

Мы приняли этот вызов и не начали говорить, что нас могут засудить или еще что-то подобное. Мы готовились и были уверены в своей победе. Я считаю, что Зоравор все сделал в этом бою, чтобы ему подняли руку».

О карьере и боях Петросяна

«Мы уже не первый раз выступаем в поединках в роли андердогов, нам говорят, что у нас нет шансов, что мы проиграем. Но мы своим боксом доказываем другое, что Петросян – крутой боец и даст бой любому. У нас цель одна – двигаться вперед, боксировать только с сильными, идти к своей цели – завоеванию титула. Понятно, что мы начинаем с региональных титулов, но глобальная цель у нас через такие поединки дойти до боя за звание чемпиона мира.

Ему всего 24 года, а он уже провел несколько 10-раундовых боев. У него хорошая база, хорошая школа бокса, он практически не пропускает ударов. Да, нам есть еще над чем работать, и мы это знаем. Мы будем продолжать работать, мы не собираемся раскисать, плакаться, мы просто сделали выводы, почему так произошло и что нам нужно добавить.

Зоравор является боксером компании RCC, он заявил о себе, как классный боец, он нравится местной публике. После поединка с Козловским нам все аплодировали, даже ринг-анонсер потом подошел и сказал, что мы выиграли. Его там любят и уважают, поэтому будем двигаться дальше.

Он сейчас останется на месяц на базе RCC, где будет помогать готовиться Мухаммаду Якубову к элиминаторному бою во втором полулегком весе. Потом, возможно, весной он проведет восьмираундовый бой, а потом мы снова будем боксировать за титул. У нас такие договоренности с компанией. Они видят в нем потенциал, видят, что он может добавить, поэтому, я надеюсь, что через бой он снова выйдет на титульный поединок и там, надеюсь, уже никто не помешает, и мы его завоюем».

О решении судей

«Бой вживую и бой по телевизору это два разных боя. Мы это знаем. Я скажу, что то, что видел я, специалисты и другие тренера, которые были в зале, 99% их сказали, что выиграл Зоравор. Это при том, что парень из Украины боксировал против боксера из Новосибирска.

Если говорить по раундам, то Петросян выиграл первую половину, он был агрессивнее, точнее, Козловский уходил от боя, где-то выбрасывал, но он практически ни одного удара не донес до цели. Во второй половине бой чуть выровнялся, были такие раунды, как 7 и 9, может шестой, где-то три раунда можно было отдать сопернику. Судейские записки нам вообще не понятны. Первая половина, когда все говорят, что мы выигрываем, а судьи после четвертого раунда всего один нам отдали. Во второй половине больше раундов отдали в ту сторону.

Я высказываю свое субъективное мнение и, понятное дело, я топлю за своего бойца. И перед тем, как что-то сказать, я спросил мнение специалистов, которые были в зале. Там были люди, которых я даже не знаю, но знаю, что они в боксе работают. Однозначный ответ был в том, что Зоравор точно не проиграл. Да, было несколько специалистов, которые насчитали 5:5 по раундам, те раунды, которые были с натяжкой ровные, они отдавали сопернику.

Обидно, очень обидно. Я в углу по ходу боя видел преимущество своего бойца, я видел, что мы выигрываем. Когда мне принесли записки после 7 раунда, я был удивлен, признаюсь честно. И когда нам их принесли, то нам сказали, что из последних трех раундов нужно хотя бы один забрать, и мы выиграем по раундам. И я считаю, что в последних трех мы 1-2 забрали точно.

И когда нам показали итоговые записки, то двое судей отдали 6:4 в угол соперника. Я не могу согласиться с этим решением».

О боксе от подопечного

«Сам бой получился классным, он всем очень понравился. Думаю, даже на ESPN, который его транслировал, такие поединки не стыдно показывать. Надеюсь, что после такого боя может быть даже будет предложение и из-за океана. Зорик показал, что он боец, неуступчивый боец. Такие бои и запоминаются. Хочу выразить обоим боксерам большое уважение, у нас нет претензий к команде Козловского и самому боксеру. Все вопросы у нас только к судьям и к супервайзеру».

Видео боя Петросян – Козловский

Напомним, что Иван Козловский также остался недоволен работы судей, а конкретно одного из них.
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Вячеслав Сенченко Зоравор Петросян

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