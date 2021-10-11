Зрелище не для слабонервных. Боксер после пушечных ударов чемпиона упал на пол и начал харкать кровью

«Двигатель» уничтожил забившегося в угол соперника

Фото: twitter.com/frankwarren_tv

На вечере бокса в Бирмингеме обладатель титула IBF Europe в полусреднем весе Экау Эсьюман (16-0, 7 KO) добыл победу нокаутом в бою с Дэнни Боллом (10-1-1, 4 KO).



Чемпион загнал в угол соперника и забил невероятной скорости и силой ударами. Болл упал на пол и начал харкать кровью, сразу же показав, что бой для него закончен.

Британец в бою за чемпионский титул зажал у канатов и выбил дух из соперника.