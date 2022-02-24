Звездные украинские боксеры Ломаченко и Усик никак не отреагировали на нападение России на Украину

По крайне мере, в своих социальных сетях

Фото: instagram.com/lomus_17

Сегодня, 24 февраля, Россия напала на Украину. Многие наши спортсмены у себя в социальных сетях поддержали украинский народ, однако этого не сделали боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик.

По крайне мере, в их социальных сетях не появилось ни одного поста, связанного с событиями в Украине. Последний пост Ломаченко в Instagram датирован вчерашним днем и на нем боксер позирует на фоне монастыря на горе Афон, Греция.

Усик же сейчас находится в Великобритании, где ведет переговоры о реванше с Энтони Джошуа. Последний пост в Instagram он сделал 15 февраля.