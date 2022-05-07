Бою с Ломаченко быть? Стивенсон готов подняться в дивизион украинца
Звезды США Стивенсон и Дэвис в сети договариваются о поединке
Джервонта готов даже обратно спуститься в 130 фунтов
17:59
Фото: SHOWTIME
Чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) в Twitter пообщался с чемпионом WBA Regular в легком весе Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO):
Стивенсон:
Никто из этих ребят не способен меня побить. И я готов это доказать.
Дэвис:
Я думаю о возвращении в 130 фунтов после этого поединка. Чтобы показать ниг**рам что все не так.
Стивенсон:
Давай сделаем это.
Примечательно, что вскоре Джервонта удалил свои сообщения.
Напомним, что Стивенсон также рассматривает бой с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
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