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Звезды США Стивенсон и Дэвис в сети договариваются о поединке

Джервонта готов даже обратно спуститься в 130 фунтов
Бокс Профессиональный бокс
17:59
Звезды США Стивенсон и Дэвис в сети договариваются о поединке
Фото: SHOWTIME

Чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) в Twitter пообщался с чемпионом WBA Regular в легком весе Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO):

Стивенсон:

Никто из этих ребят не способен меня побить. И я готов это доказать.

Дэвис:

Я думаю о возвращении в 130 фунтов после этого поединка. Чтобы показать ниг**рам что все не так.

Стивенсон:

Давай сделаем это.

Примечательно, что вскоре Джервонта удалил свои сообщения.

Напомним, что Стивенсон также рассматривает бой с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис

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