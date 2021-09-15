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22 украинца выступят на чемпионате мира в Копенгагене

Соревнования пройдут с 16 по 19 сентября
Гребля на байдарках и каноэ
19:22
22 украинца выступят на чемпионате мира в Копенгагене

22 украинца выступят на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Байдарка

Мужчины: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин, Игорь Трунов, Александр Сыромятников, Вячеслав Любчич.

Женщины: Мария Кичасова-Скорик, Диана Танько, Инна Грыщун, Мария Повх, Юлия Юрийчук, Анастасия Горлова.

Каноэ

Мужчины: Юрий Вандюк, Андрей Рыбачок, Павел Алтухов, Тарас Мищук, Виталий Вергелес, Андрей Захаров.

Женщины: Людмила Лузан, Анастасия Четвериков, Елена Цыганкова, Юлия Колесник.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 19 сентября.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио самое лучше выступление среди украинцев показала Людмила Лузан.

 

Сергей Остапенко
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