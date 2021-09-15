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22 украинца выступят на чемпионате мира в Копенгагене
Соревнования пройдут с 16 по 19 сентября
22 украинца выступят на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Байдарка
Мужчины: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин, Игорь Трунов, Александр Сыромятников, Вячеслав Любчич.
Женщины: Мария Кичасова-Скорик, Диана Танько, Инна Грыщун, Мария Повх, Юлия Юрийчук, Анастасия Горлова.
Каноэ
Мужчины: Юрий Вандюк, Андрей Рыбачок, Павел Алтухов, Тарас Мищук, Виталий Вергелес, Андрей Захаров.
Женщины: Людмила Лузан, Анастасия Четвериков, Елена Цыганкова, Юлия Колесник.
Чемпионат мира пройдет с 16 по 19 сентября.
Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио самое лучше выступление среди украинцев показала Людмила Лузан.
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