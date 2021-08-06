Алтухов и Вандюк стали полуфиналистами Олимпийских игр в каноэ-одиночке

В 1/2 финала олимпийского турнира украинцы выступят в одном заезде

Павел Алтухов (справа) / Фото: Getty Images

Украинцы Павел Алтухов и Юрий Вандюк пробились в 1/2 финала олимпийского турнира в Токио, Япония в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м.



Результаты в квалификационных заездах позволили украинцам попасть в четвертьфинал турнира.

А в четвертьфинальных сессиях украинцы улучшили свое время и финишировали вторыми, что позволило пробиться в следующую стадию соревнований.

Полуфинал, в котором выступят оба украинца, пройдет завтра, 7 августа, в 03:44 по киевскому времени. Финал B запланирован на 05:45, а медальный заезд – на 05:53.

Напомним, что Людмила Лузан и Анастасия Четверикова с лучшим результатом заезда в каноэ-двойке на 500 м вышли в полуфинал олимпийского турнира.