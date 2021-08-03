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Алтухов и Янчук стали пятыми в Финале B на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке

Золото Олимпиады завоевал кубинский дуэт
Olympics Токио-2020
3 августа 07:37
Алтухов и Янчук стали пятыми в Финале B на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке
Фото: Reuters

Завершились соревнования в каноэ-двойках на Олимпийских игра-2020.

Павел Алтухов и Дмитрий Янчук в полуфинале финишировали с солидным результатом 3:28,775, но его хватило лишь для попадания в Финал B.

Там украинская двойка стала пятой и стала 13-й по итогам Олимпиады.

Чемпионами Игр-2020 с мировым рекордом стала двойка из Кубы Сергея Торреса и Фернандо Хорхе.

Напомним, что украинцы были недовольны качеством канала в Токио.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Павел Алтухов Дмитрий Янчук Мировой рекорд

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