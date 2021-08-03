Алтухов и Янчук стали пятыми в Финале B на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке

Золото Олимпиады завоевал кубинский дуэт

Фото: Reuters

Завершились соревнования в каноэ-двойках на Олимпийских игра-2020.



Павел Алтухов и Дмитрий Янчук в полуфинале финишировали с солидным результатом 3:28,775, но его хватило лишь для попадания в Финал B.

Там украинская двойка стала пятой и стала 13-й по итогам Олимпиады.

Чемпионами Игр-2020 с мировым рекордом стала двойка из Кубы Сергея Торреса и Фернандо Хорхе.

Напомним, что украинцы были недовольны качеством канала в Токио.