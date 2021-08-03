Алтухов: «На таком канале Олимпиаду не проводят, только детские соревнования»
Алтухов и Янчук стали пятыми в Финале B на Олимпийских играх-2020 в каноэ-двойке
Золото Олимпиады завоевал кубинский дуэт
3 августа 07:37
Фото: Reuters
Завершились соревнования в каноэ-двойках на Олимпийских игра-2020.
Павел Алтухов и Дмитрий Янчук в полуфинале финишировали с солидным результатом 3:28,775, но его хватило лишь для попадания в Финал B.
Там украинская двойка стала пятой и стала 13-й по итогам Олимпиады.
Чемпионами Игр-2020 с мировым рекордом стала двойка из Кубы Сергея Торреса и Фернандо Хорхе.
Напомним, что украинцы были недовольны качеством канала в Токио.
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