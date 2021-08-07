Чебан – о медали Лузан: «Это только начало»
Чебан: «Две медали на Олимпийских играх в видах, которые только вошли в программу – это сенсация»
Наставник украинской сборной – о серебре Лузан и Четвериковой
08:36
Юрий Чебан / Фото - ukraine-canoe.orgГлавный тренер сборной Украины Юрий Чебан поделился эмоциями после завоевания серебра Людмилой Лузан и Анастасией Четвериковой в гребле на каноэ среди женских двоек на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.
Цитирует Чебана пресс-служба НОК Украины.
«Я просто в приятном шоке. На самом деле мы сделали невозможное. Две медали на Олимпийских играх в видах, которые только вошли в программу - это сенсация. Это наша командная работа, работа тренерского состава, спортсменов, массажистов, и это свидетельствует о том, что мы работаем как единый организм. Да, есть некоторые недостатки, над которыми еще будем работать, но это нормально. С девушками нам, действительно, очень повезло. Мы, наверное, переживали больше чем они. Они стали и спокойно отработали заезд на все 110 процентов. Впереди очень много работы. Ведь до олимпийского старта в Париже всего три года и уже через год нужно становиться на дистанцию и бороться лицензию. Но мы доказали, что мы можем и что олимпийские награды в гребле - не случайность. С такой командой нас ждет успех».
Лузан и Четверикова уверенно вышли в финал и финишировали в нем на втором месте со временем 1:57.499.
Напомним, что первую медаль наших гребцов на Играх в Токио – бронзовую – на дистанции 200 м в каноэ-одиночке завоевала Лузан, которая теперь является двукратным призером Олимпиады-2020.
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