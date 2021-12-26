Чебан: «Награды с чемпионатов мира и Европы выглядят мрачновато в сравнении с олимпийскими медалями»

Главный тренер сборной Украины подвел итоги сезона

Юрий Чебан / Фото: ФКУ

Главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан в интервью пресс-службе Федерации каноэ Украины высказался о результатах команды в 2021 году:



Этот год у нас был нацелен на олимпийские медали, поэтому награды с чемпионата мира и Европы выглядят мрачновато на фоне олимпийских серебряных и бронзовых. С одной стороны неплохо, но с другой – хотелось бы больше видеть представителей Украины в дистанциях на мужской и женской байдарках в финалах. В целом нормально, но где-то всегда чего-то не хватает. Работать есть над чем, честно говоря.

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