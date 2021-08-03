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Чебан: «Наша война не проиграна – есть несколько патронов в олимпийской обойме»

Двукратный чемпион Олимпийских игр высказался о результатах каноэ-двойки Алтухова и Янчука
Olympics Токио-2020
3 августа 09:27
Чебан: «Наша война не проиграна – есть несколько патронов в олимпийской обойме»
Юрий Чебан / Фото: facebook.com/ukr.canoe

Двукратный олимпийский чемпион Юрин Чебан прокомментировал результат каноэ-двойки Павла Алтухова и Дмитрия Янчука на Играх-2020:

У меня самого мурашки бегают. Хочется взяться за весло и вернуться. Есть силы и желание, но у меня уже другое призвание – вести команду вперед.

Надеюсь, все сложится как планировали. Хотя, первые два дня оказались неудачными для нас: и из-за погоды, и из-за расположения лодок.

На этих соревнованиях впервые никому не предоставляют системы распределения по водам. То есть не было возможности выбрать воду, чтобы мы стали на другую сторону. Тот ветер который разгонялся нам на встречу, давал в нашу сторону большую волну.

Если бы парни по-другому стояли – впереди левый, а сзади – правый – больше бы сил вкладывалось в гребле, чем на содержание лодки по центру.

Такое распределение было бы лучшим для нас. У нас было наоборот. Но мы не будем отчаиваться. Павел еще имеет возможность реабилитироваться.

Он лучше выступает в каноэ-одиночке, как показало Рио-2016. Это спорт. Выигрывает сильнейший и сильные вправе защищать честь своего государства на Олимпийских играх. И все же наша война не проиграна – есть несколько патронов в олимпийской обойме.

Напомним, что еще до начала соревнований Чебан раскритиковал условия проведения турнира.

Источник: noc-ukr.org Олег Шумейко-младший
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Юрий Чебан Павел Алтухов Дмитрий Янчук

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